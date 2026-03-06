Rajasthan Politics : कोटा एयरपोर्ट शिलान्यास के ऐन पहले ‘सियासी घमासान’, अशोक गहलोत के ‘मैसेज’ ने मचाई खलबली 

कोटा/जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा एयरपोर्ट के शिलान्यास से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट साझा कर श्रेय की राजनीति को गरमा दिया है। गहलोत ने याद दिलाया कि कोटा की जनता से एयरपोर्ट का वादा राहुल गांधी ने किया था, जिसे निभाने के लिए उनकी सरकार ने जमीन से लेकर बजट तक के सारे इंतजाम 2021-22 में ही पूरे कर दिए थे।