6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

PM Kisan Samman Nidhi : राजस्थान के 74 लाख किसानों में फिर जगी उम्मीद, इस दिन मिल सकती है 22वीं किस्त

PM Kisan Samman Nidhi : पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त पर नया अपडेट। राजस्थान के 74 लाख किसानों में एक बार फिर नई उम्मीद जगी है। इस दिन मिल सकती है 22वीं किस्त।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 06, 2026

Rajasthan 7.4 million farmers renewed hope they may receive their PM Kisan Samman Nidhi 22nd installment on this day

फोटो - AI

PM Kisan Samman Nidhi : होली आई और चली गई। पर पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त अभी तक नहीं आई है। एक बार फिर हलचल मची है। राजस्थान के 74 लाख किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 13 मार्च को पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में आ जाएगी। पर अभी तक यह कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, सिर्फ एक संभावना जताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के कोकराझार जाएंगे। वे बोडोलैंड टेरीटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट के कोकराझार में कुछ बड़े सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी यहां एक बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे।

13 मार्च को हो सकती है घोषणा

ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी 13 मार्च होने वाली रैली में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करने की घोषणा कर सकते हैं। वैसे पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को बनारस में जारी की गई थी। 21वीं किस्त नवंबर 2025 में तमिलनाडु के कोयंबटूर से जारी की गई थी।

किसानों के बैंक खाते में कितने पैसे आएंगे?

पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए साल में तीन बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं।

ये भी पढ़ें

International Women’s Day 2026 : राजस्थान रोडवेज बस में महिलाएं कर सकेंगी फ्री यात्रा, नया आदेश जारी
जयपुर
International Women's Day 2026 Rajasthan Roadways buses Women can free travel new order issued

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 02:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / PM Kisan Samman Nidhi : राजस्थान के 74 लाख किसानों में फिर जगी उम्मीद, इस दिन मिल सकती है 22वीं किस्त

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जब मंझला व्यापारी मजबूत होगा तभी सशक्त हो पाएगा भारत

ओपिनियन

पितृसत्ता से परिवर्तन तक: स्त्री अस्मिता का उत्कर्ष

ओपिनियन

हिमालय में बढ़ता बर्फ का ‘सूखा’, पानी पर गहराता संकट

ओपिनियन

चलती ट्रेन में चढ़ते समय फिसला यात्री, आरपीएफ महिला हेड कांस्टेबल की सूझबूझ से बची जान

जयपुर

Rajasthan Politics : कोटा एयरपोर्ट शिलान्यास के ऐन पहले 'सियासी घमासान', अशोक गहलोत के 'मैसेज' ने मचाई खलबली 

ashok gehlot
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.