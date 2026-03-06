PM Kisan Samman Nidhi : राजस्थान के 74 लाख किसानों में फिर जगी उम्मीद, इस दिन मिल सकती है 22वीं किस्त

PM Kisan Samman Nidhi : होली आई और चली गई। पर पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त अभी तक नहीं आई है। एक बार फिर हलचल मची है। राजस्थान के 74 लाख किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 13 मार्च को पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में आ जाएगी। पर अभी तक यह कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, सिर्फ एक संभावना जताई जा रही है।