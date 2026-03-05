राजस्थान का नया एयरपोर्ट : 20,000 वर्गमीटर में बनेगा टर्मिनल, 3200 मीटर लंबा होगा रनवे, तेजी से चल रहा काम

ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पर कंपनी टेंडर के तहत 3.2 किमी लंबा और 45 मीटर चौड़ा रन-वे और 12.5 किमी लंबी और 8 फीट ऊंची चारदीवारी, इलेक्ट्रिफिकेशन, एयरक्राफ्ट एप्रिन, लैंड लेवलिंग और कुछ सड़कें बनाने का काम शुरू हो गया है। एयरपोर्ट पर ड्रेनेज सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बनाया जाएगा। रन-वे के लिए ग्रास लगाने का काम भी किया जाएगा। एयर स्ट्रिप के दोनों तरफ 7.5 मीटर का पेव्ड शोल्टर, सेफ्टी एरिया बनाया जाएगा।