Kota: घुघरी रस्म के साथ शुरू हुआ न्हाण लोकोत्सव, जानें 5 दिवसीय महोत्सव में क्या-क्या होगा खास

Nhaan Lokotsav 2026: कोटा जिले के सांगीद कस्बे में बुधवार को घुघरी की पारंपरिक रस्म के साथ न्हाण लोकोत्सव का आगाज़ हो गया। इसके साथ ही पांच दिन तक चलने वाले इस ऐतिहासिक उत्सव में श्रद्धा, परंपरा और उत्साह का संगम देखने को मिलेगा। 9 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन में पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शक उमड़े। शोभायात्रा में स्वांग कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति से आकर्षण बढ़ाया।