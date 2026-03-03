Rajasthan: भाजपा नेता सत्तू बालिता पर कई धाराओं में मामला दर्ज, शिल्पा शेट्टी के मंच पर आते ही हुआ था बवाल

कोटा। शहर में आयोजित कोटा प्रीमियर लीग के रविवार को समापन समारोह के दौरान उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब कार्यक्रम के बीच भाजपा नेता और कोटा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा उर्फ सत्तू बालिता पर पुलिसकर्मियों से मारपीट और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे। घटना जेके पवेलियन स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान हुई, जहां बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे। शर्मा पर नयापुरा थाने में राजकार्य में बाधा पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।