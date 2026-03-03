कोटा में भाजपा नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा; घर में घुसकर फायरिंग-धारदार हथियारों से हमला, मचा हड़कंप

परिवार का आरोप है कि घर में घुसने के बाद रवि कश्यप ने सरिये से अंजली के सिर पर वार किया, जबकि प्रभात कश्यप ने धारदार परसे से हरिप्रसाद गोचर पर हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। परिवार के अन्य सदस्यों ने बीच-बचाव की कोशिश की तो हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।