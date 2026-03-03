Rajasthan Crime: राजस्थान में होटल कारोबारी की हत्या, ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप; सामने आया CCTV फुटेज

Hotel Businessman Murder: चूरू जिले के बीदासर कस्बे में देर रात उस समय अफरा-तफरी मच फैल गई, जब होटल के अंदर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना में होटल मालिक सहित चार लोगों को गोली लगी। जिनमें से होलट मालिक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, 3 लोगों की हालत गंभीर है। इस घटना के बाद होटल में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए।