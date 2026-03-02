Churu News : परिवहन निरीक्षक ने ट्रक चालक को सिर से मारी टक्कर, बहने लगा खून, वीडियो वायरल

रतनगढ़ (चूरू)। सुजानगढ़ डीटीओ कार्यालय के परिवहन निरीक्षक सुरेश कुमार विश्नोई का एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में निरीक्षक ट्रक चालक से बहस के दौरान अपने सिर से चालक के सिर पर टक्कर मारते दिखाई दे रहे हैं, जिससे चालक घायल हो गया और उसके सिर से खून बहने लगा।