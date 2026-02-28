ब्लॉक हुई सीवरेज लाइन, राह से भटकी चूरू की इस प्रमुख कॉलोनी की सफाई

सदस्यों ने मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि अग्रसेन नगर का मुख्य सड़क मार्ग एवं अतिथि भवन की ओर जानेवाली सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आपणी योजना से जुड़े हुए होने के बाद भी नहरी मीठे पानी की आपूर्ति माह में केवल चार बार की जाती है। मार्ग में भारी वाहनों के आवागमन से जहां दिनभर धूल के गुब्बार आसमान में छाए रहते हैं तो यहां खड़े रहने वाले वाहनों से मार्ग अवरुद्ध तक हो जाता है। नगर के मार्गों में लगी लगभग 40 स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है लेकिन इस ओर नगर परिषद की ओर से ध्यान तक नहीं दिया गया है। मोहल्ला मीटिंग में हुक्मीचंद गौड, रतनसिंह शेखावत, विमल भटनागर, राजेंद्र शर्मा मुसाफिर, ओमप्रकाश तंवर, प्रदीप तंवर, कैप्टन केके शर्मा, मदनलाल राजपुरोहित तथा किशनसिंह राठौड़ ने मुद्दे सांझा किए।