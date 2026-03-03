3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: स्कूटी रोकी और बांध से चंबल में लगा दी छलांग, देवदूत बनकर आए होमगार्ड ने बचाई जान

Home Guards Save Girl: रावतभाटा में राणा प्रताप सागर बांध पर सोमवार दोपहर को एक युवती स्कूटी से जा रही थी। इस दौरान युवती ने अचानक स्कूटी रोकी और चंबल नदी में छलांग लगा दी। गनीमत रही कि यह पूरा माजरा बांध के फर्स्ट बेरियर पर तैनात होमगार्ड ने देख लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Anand Prakash Yadav

Mar 03, 2026

चंबल में खुदकुशी के इरादे से कूदी युवती को बचाया, पत्रिका फोटो

चंबल में खुदकुशी के इरादे से कूदी युवती को बचाया, पत्रिका फोटो

Home Guards Save Girl: रावतभाटा में राणा प्रताप सागर बांध पर सोमवार दोपहर को एक युवती स्कूटी से जा रही थी। इस दौरान युवती ने अचानक स्कूटी रोकी और चंबल नदी में छलांग लगा दी। गनीमत रही कि यह पूरा माजरा बांध के फर्स्ट बेरियर पर तैनात होमगार्ड ने देख लिया। उन्होंने तुरंत ही युवती को बचाने के लिए रस्सी लटकाई और पानी में संघर्ष कर रही युवती को आवाज लगाकर रस्सी पकड़ने के लिए प्रेरित किया और उसकी जान बचा ली।

यह है पूरा मामला

सुरक्षा अधिकारी सिद्धार्थ चाष्टा ने बताया कि यह घटना सुबह 11.54 बजे हुई। युवती ने अपनी स्कूटी से बांध की सुरक्षा चौकी पर एंट्री दर्ज कराई और अंदर प्रवेश किया। जवानों ने देखा कि युवती ने स्कूटी खड़ी की और अचानक नदी में छलांग लगा दी।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए होमगार्ड्स जवान इरफान खान, श्यामलाल माली और लक्ष्मण चारण तुरंत बाइक से घटनास्थल पर पहुंचे। वे अपने साथ रस्सी ले गए और उसे नदी में फेंककर युवती को पकड़ने में सफल रहे। काफी मशक्कत के बाद युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

पूछताछ के लिए थाने ले गई पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा अधिकारी सिद्धार्थ सिंह और संतोष रोहलन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जवानों की तत्परता की सराहना की। युवती को प्राथमिक उपचार देने के बाद पुलिस को सौंप दिया गया, जो उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले एक वर्ष में राणा प्रताप सागर बांध पर आत्महत्या के प्रयास की यह चौथी घटना है। हर बार होमगार्ड्स की मुस्तैदी के कारण एक बड़ा हादसा टल गया है।

ये भी पढ़ें

Indian Railway: होली पर रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, इन 5 ट्रेनों में जोड़े 17 कोच, आज से चली कोटा-मथुरा के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन
कोटा
Indian Railway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Mar 2026 05:20 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: स्कूटी रोकी और बांध से चंबल में लगा दी छलांग, देवदूत बनकर आए होमगार्ड ने बचाई जान

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: NEET-UG 2026 आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
कोटा

Train Fire: कटरा एक्सप्रेस ट्रेन में आग, टिकट निरीक्षक की सतर्कता से होली पर टला बड़ा हादसा, 5 अग्निशामक यंत्रों से पाया काबू

Train Fire
कोटा

Indian Railway: होली पर रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, इन 5 ट्रेनों में जोड़े 17 कोच, आज से चली कोटा-मथुरा के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन

Indian Railway
कोटा

CA Success Story: फर्स्ट अटेम्प्ट में आई 18वीं रैंक, कोटा की धीरांशी जैन ने 600 में से 422 अंक किए हासिल

Dhiranshi Jain Kota
कोटा

Iran-US War Impact: अमरीका-ईरान जंग का किसानों पर तगड़ा असर, चावल निर्यात ठप, धान की बंपर आवक, गिरे दाम

Rice Exports In Kota
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.