Kota: स्कूटी रोकी और बांध से चंबल में लगा दी छलांग, देवदूत बनकर आए होमगार्ड ने बचाई जान

Home Guards Save Girl: रावतभाटा में राणा प्रताप सागर बांध पर सोमवार दोपहर को एक युवती स्कूटी से जा रही थी। इस दौरान युवती ने अचानक स्कूटी रोकी और चंबल नदी में छलांग लगा दी। गनीमत रही कि यह पूरा माजरा बांध के फर्स्ट बेरियर पर तैनात होमगार्ड ने देख लिया। उन्होंने तुरंत ही युवती को बचाने के लिए रस्सी लटकाई और पानी में संघर्ष कर रही युवती को आवाज लगाकर रस्सी पकड़ने के लिए प्रेरित किया और उसकी जान बचा ली।