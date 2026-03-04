Ramganjmandi Accident: सड़क हादसे में BA स्टूडेंट की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम, PWD विभाग से रिटायर्ड हैं पिता

मृतक मनीष BA की पढ़ाई प्राइवेट रूप से कर रहा था और अविवाहित था। उसके पिता PWD विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। मंगलवार सुबह पुलिस ने परिजनों को हादसे की सूचना दी। खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को झालावाड़ अस्पताल भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया और परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। शव देखते ही घर में कोहराम मच गया।