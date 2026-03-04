RPF की बड़ी कार्रवाई: 6000 रुपए के लाइव टिकट के साथ पकड़ा 63 साल का शख्स, रेलवे स्टेशन पर कर रहा था अवैध व्यापार

गाड़ी संख्या 19807 कोटा–सिरसा एक्सप्रेस, दिनांक 14 अप्रेल एवं 26 अप्रेल को लोहारू–सिरसा खंड के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 19808 सिरसा–कोटा एक्सप्रेस, दिनांक 15 अप्रेल एवं 27 अप्रेल को सिरसा–लोहारू खंड के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 19813 कोटा–सिरसा एक्सप्रेस, दिनांक 25 अप्रेल एवं 27 अप्रेल को चूरू–सिरसा खंड के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 19814 सिरसा–कोटा एक्सप्रेस, 26 अप्रेल एवं 28 अप्रेल को सिरसा–चूरू खंड के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पूर्व संबंधित गाड़ियों की अद्यतन स्थिति की जानकारी अधिकृत माध्यमों से प्राप्त कर अपनी यात्रा की योजना बनाएं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।