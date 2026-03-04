Bundi: होली के जुलूस के दौरान मचा बवाल, धार्मिक स्थल पर रंग गिरने से बिगड़े हालात, भारी पुलिस बल तैनात

Upror In Holi Celebration: बूंदी जिले के हिण्डोली क्षेत्र स्थित अलोद कस्बे में बुधवार को होली के जुलूस के दौरान एक धार्मिक स्थल पर रंग गिरने से बवाल मच गया और तनाव की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों से बातचीत कर माहौल शांत कराने का प्रयास किया।