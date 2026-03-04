4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi: होली के जुलूस के दौरान मचा बवाल, धार्मिक स्थल पर रंग गिरने से बिगड़े हालात, भारी पुलिस बल तैनात

Rajasthan News: होली का जुलूस कस्बे के मुख्य मार्ग से गुजर रहा था। इस दौरान कुछ युवक रंग खेलते हुए और साथियों को कंधे पर बैठाकर आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान रंग फेंकते समय रंग की छींटें पास स्थित एक धार्मिक स्थल के गेट और दीवार पर जा पड़े।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

Akshita Deora

Mar 04, 2026

Bund Holi Celebration

AI जनरेटेड की प्रतीकात्मक तस्वीर

Upror In Holi Celebration: बूंदी जिले के हिण्डोली क्षेत्र स्थित अलोद कस्बे में बुधवार को होली के जुलूस के दौरान एक धार्मिक स्थल पर रंग गिरने से बवाल मच गया और तनाव की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों से बातचीत कर माहौल शांत कराने का प्रयास किया।

ये है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार होली का जुलूस कस्बे के मुख्य मार्ग से गुजर रहा था। इस दौरान कुछ युवक रंग खेलते हुए और साथियों को कंधे पर बैठाकर आगे बढ़ रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान रंग फेंकते समय रंग की छींटें पास स्थित एक धार्मिक स्थल के गेट और दीवार पर जा पड़े।

घटना की जानकारी मिलते ही दूसरे पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और नाराजगी जताई। देखते ही देखते माहौल गर्माने लगा और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत की और शांति बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रंग फेंकने की घटना में शामिल युवकों की पहचान की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल कस्बे में पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है।

ये भी पढ़ें

Ramganjmandi Accident: सड़क हादसे में BA स्टूडेंट की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम, PWD विभाग से रिटायर्ड हैं पिता
कोटा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Mar 2026 02:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi: होली के जुलूस के दौरान मचा बवाल, धार्मिक स्थल पर रंग गिरने से बिगड़े हालात, भारी पुलिस बल तैनात

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे महाराष्ट्र के श्रद्धालु की सड़क हादसे में मौत, परिजनों में छाया मातम

accident
बूंदी

गौरवशाली धरोहर को संरक्षण का इंतजार

Bundi : जल संरक्षण की मिसाल थे जुड़वां कुण्ड, देखरेख के अभाव हो रहे बदहाल
बूंदी

घाट का बराणा अस्पताल का मामला

Bundi : बिना डॉक्टर के अस्पताल, नर्सिंग और फार्मासिस्ट के भरोसे
बूंदी

20 किमी घूमकर पहुंचते हैं पंचायत मुख्यालय

Bundi : पांच किमी सड़क के लिए तरसे ग्रामीण
बूंदी

दुगारी बांध का मामला

Bundi : बांध के जीर्णोद्धार के लिए मिला बजट, ओवर फ्लो पानी रोकने के लिए भेजा था प्रस्ताव
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.