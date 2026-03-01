Bundi : बिना डॉक्टर के अस्पताल, नर्सिंग और फार्मासिस्ट के भरोसे

मरीजों को देईखेड़ा भेज रहे

अस्पताल में चिकित्सक के अभाव में यहां नियुक्त नर्सिंग कर्मी मरीजों को देईखेड़ा अस्पताल से रोगी परामर्श लिखवा कर लाने का सुझाव देते है और बाद में यहां रजिस्टर पंजीयन कर दवाई वितरित कर आवश्यक उपचार करते है, जिससे मरीजों परेशान होना पड़ रहा है। यहां नियुक्त चिकित्सक अंजू वर्मा का पीजी के लिए चयन होने से अब यहां चिकित्सक का पद रिक्त है।भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सरपंच संदीप जैन ने बताया कि अस्पताल में चिकित्सक की नियुक्त के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंप कर मांग की ओर अस्पताल की व्यवस्था से अवगत करवा है।