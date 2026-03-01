Bundi : ठेकेदार के भरोसे जवाहर सागर बांध, बारह में से तीन गेट क्षतिग्रस्त

बूंदी और कोटा जिले की सीमा पर स्थित जवाहर सागर बांध की भराव क्षमता 980 फीट है, जिसमें वर्तमान में 972.72 फीट पानी भरा हुआ है। गत मानसून के दौरान जुलाई में नौ, अगस्त में चार, सितम्बर में छह एवं अक्टूबर में आठ बार बांध के गेट खोले गए। बांध के तीन गेट क्षतिग्रस्त है। इनमें से तीन नम्बर गेट को इन दिनों बदलने का कार्य किया जा रहा है।पत्रिका टीम ने बांध पर चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। एक गेट का वजन करीब 90 टन है, ऐसे में क्रेन के जरिए गेट को विभिन्न हिस्सों में काट कर जेसीबी से गोदाम के बाहर तक पहुंचाया जा रहा है।