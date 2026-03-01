Bundi : जल संरक्षण की कवायद,चम्बल की सहायक नदियों की सफाई आवश्यक

हम लोग संस्था के संयोजक डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि यदि चंबल को साफ रखना है तो उसकी सहायक नदियों को भी साफ रखना होगा ताकि चंबल में इनका गंदा पानी जाकर ना मिले, इन छोटी-छोटी नदियों में जो गांव के लोग कचरा डाल रहे हैं तथा इनमें जो गंदे नालों का पानी गिर रहा है उन नालों के लिए एसटीपी प्लांट बनाने होंगे और व्यापारी एवं जनता कचरा नदी में डाल रहे हैं इसको रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर जनता को जागरूक करना होगा । इस अवसर पर कुंदन चीता ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि हाडोती की नदियां आधे राजस्थान को पीने का पानी उपलब्ध कराती है, लेकिन उनकी सफाई पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है।