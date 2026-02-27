Bundi : रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से भैरूपुरा गांव को करेंगे विस्थापित, तैयारी पूरी

विकल्प चुनने की भी आजादी

रामगढ़ विषधारी के कोर क्षेत्र में बसे 8 गांवों का विस्थापन स्वैच्छिक प्रक्रिया है। जिसमें ग्रामीणों को केश या भूमि पैकेज चुनने की आजादी है। केश पैकेज में प्रति परिवार तीन किश्तों में 15 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। जिनमें साढ़े चार लाख की एफडी शामिल है। भूमि पैकेज में खाते की जमीन के अतिरिक्त जमीन की सिंचित या असिंचित किस्म के आधार पर करीब एक से ड़ेढ हेक्टेयर जमीन व 3 लाख 70 हजार रुपए देने का प्रावधान है। जो काश्तकार वर्तमान में गांव में निवास नहीं करते लेकिन विस्थापित होने वाले गांव में खाते की जमीन है तो उन्हें नगरीय सीमा से दूरी के अनुसार डीएलसी दर से अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा।