Rajasthan: राजस्थान में यहां शुरू हुई विस्थापन की प्रक्रिया, पहली किश्त में मिलेंगे 3 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए की करवाएंगे FD

Relocation Of Bhairupura Village: रामगढ़-विषधारी टाइगर रिजर्व के कोर-1 में बसे भैरूपुरा गांव के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वन विभाग व जिला प्रशासन ने गांव के सर्वे की सूचियां जारी करने के साथ ही ग्रामीणों से स्वैच्छिक विस्थापन के लिए विकल्प फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गांव के 208 में से अब तक करीब 80 परिवारों ने नकद राशि का विकल्प वन विभाग को दिया है जिनकी जांच चल रही है और जल्दी ही पहली किश्त के रूप में तीन लाख रूपए खातों में डाल दिए जाएंगे।