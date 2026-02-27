Bundi : एक्सप्रेस वे पर कोटा से दिल्ली का सफर हुआ आसान

मेगा हाइवे का ट्रैफिक हुआ कम

लबान इंटरचेंज से पहले सवाईमाधोपुर जाने वाहन पहले कोटा दौसा मेगा हाइवे से 56 किलोमीटर की दूरी तय कुश्तला सवाईमाधोपुर से एक्सप्रेस का उपयोग करते थे, जिससे मेगा हाइवे पर ट्रैफिक लोड बढ़ा हुआ होने से दुर्घटनाओं व लगातार जाम का वाहन चालको को सामना करना पड़ रहा था। अब एक्सप्रेस वे पर आने वाले वाहन सीधा निकलने से मेगा पर वाहनो का दबाव कम हुआ है।