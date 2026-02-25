Bundi : जिले में बढ़ रही ऑनलाइन ठगी, साइबर टीम डेटा एकत्रित में जुटी

फर्जी सिमकार्डों पर कसी नकेल

जिले में फर्जी सिमकार्डों का बड़े स्तर पर उपयोग हो रहा है। इसमें सबसे अधिक फर्जी सिमकार्ड हॉट स्पॉट एरिया में चिङ्क्षहत किए गए है। ये सिमकार्ड राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से खरीदे गए है। इनका उपयोग इलाके में ऑनलाइन ठगी की घटनाओं में किया जा रहा है। साइबर थाना पुलिस के सहायक उप निरीक्षक मुकेंद्र पाल ङ्क्षसह के अनुसार क्षेत्र में जो संदिग्ध बाहरी सिमकार्ड एक्टिव है, उन पर साइबर सेल नजर रखती है। शिकायतें मिलने और जांच पड़ताल के बाद इन सिमकार्डों को ब्लॉक किया जा रहा है।