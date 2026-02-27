Delhi-Mumbai Expressway: कोटा से दिल्ली का सफर हुआ आसान, लबान इंटरचेंज पर टोल फ्री यात्रा शुरू, MP-बारां जाने वालों को मिली राहत

लबान क्षेत्र में दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे सड़क पर अब कोटा से दिल्ली का सफर आसान हो गया है। गौरतलब है कि पहले कोटा की ओर आने वाले वाहनों को लबान इंटरचेंज पर उतर कर यहां से निःशुल्क पंजीयन करवा कर दोबारा दिल्ली के लिए यात्रा शुरू करनी पड़ रही थी, लेकिन अब एक्सप्रेस वे पर लबान इंटरचेंज पर सड़क पर लगे अवरोधकों को हटा कर सड़क को बहाल कर दिया है, जिससे अब कोटा से दिल्ली सवाईमाधोपुर जाने वाले वाहन यहां रुके बिना सीधे जा पा रहे है, साथ ही अब अभी लबान से सवाईमाधोपुर तक ट्रायल के तौर एकतरफा यातायात शुरू किया जा रहा है, जिससे यहां से सवाईमाधोपुर जाने वाले वाहन यहां टोल पर पंजीयन करवा कर निःशुल्क जा रहे है।