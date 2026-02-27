Bundi : बाल श्रम से जुड़ी शिकायत पर बिना देरी किए करें कार्रवाई

उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग आपसी तालमेल से हर सप्ताह विभिन्न कार्यस्थलों का औचक निरीक्षण करें। इसके साथ ही बाल श्रम रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी एसओपी का विभागों और संस्थानों में सख्ती से पालन सुनिश्चित कराई जाएं। जिला कलक्टर ने टास्क फोर्स को निर्देश दिए कि शादी समारोहों, होटल, ढाबों, कैटङ्क्षरग और बैंड-बाजों आदि में नियोजित बाल श्रमिकों को तुरंत चिङ्क्षहत किया जाए और संयुक्त रूप से कार्रवाई अमल में लाई जाएं। श्रमिकों के कल्याण पर जोर देते हुए जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि सभी श्रम स्थलों पर काम कर रहे मजदूरों के श्रम कार्ड अनिवार्य रूप से बनाए जाएं।