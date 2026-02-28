Bundi : शुगर मिल को मिलेगी ऑक्सीजन,पीपीपी मोड पर होगा संचालन

कोटा एवं बूंदी जिले में बायीं और दायीं व अन्य नहरों की सफाई एवं ड्रेनेज संबंधी कार्य के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे बार- बार नहरों के क्षतिग्रस्त होने एवं खेतों में पानी भरने की समस्या से निजात मिलेगी। इसके अलावा नैनवां उपखण्ड में दुगारी बांध के जीर्णो ंद्वार कार्य के लिए दस करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कापरेन में खेलकूछ की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दो करोड़ की लागत से स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बूंदी जिले में तीन नए उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे, साथ ही तीन उपस्वास्थ्य केन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य केन्द्र में एवं तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्न्त किया जाएगा, जिससे गांवों में सुचारू उपचार की सुविधा मिल सकेगी।