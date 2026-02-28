Bundi : नवलसागर तालाब में 21 फीट की श्रीराम प्रतिमा स्थापित होगी, अप्रैल में प्रारम्भ होगा कार्य

पूर्व मंत्री के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मुकेश गुप्ता, अधिशासी अभियंता हरिराम मीणा, सहायक अभियंता सोनू नागर, उपखण्ड अधिकारी भागचंद रेगर, पुलिस उपाधीक्षक राजूलाल मीणा मौका देखने आए।

पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बताया कि तालाब के सौन्दर्यकरण के कार्य की ड्राइंग तैयार करवाई है। जिसके अनुरूप कार्य होगा। तालाब के सौन्दर्यकरण के तहत तालाब में सवा 21 फीट की भगवान श्रीराम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कंवरजी की छतरियों व बादलिया बाग के बीच प्रतिमा स्थापित होगी। प्रतिमा, उसके फाउंडेशन व एप्रोच रोड पर एक करोड़ रुपए, पाळ बनाए जाने ट्रेक व प्लांटेशन पर डेढ़ करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। शेष राशि अन्य सौन्दर्यकरण कार्य पर खर्च होगी।