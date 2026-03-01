Bundi : जल संरक्षण की मिसाल थे जुड़वां कुण्ड, देखरेख के अभाव हो रहे बदहाल

19वीं सदी के उत्तरार्ध (लगभग 1871-75) में निर्मित नागर सागर कुण्ड का निर्माण महाराजा राम सिंह के शासनकाल में महारानी चंद्रभानु कुमारी द्वारा कराया गया था। मूल रूप से इन्हें यमुना सागर और गंगा सागर नाम दिया गया था। इनका उद्देश्य शहर में बढ़ते जल संकट का समाधान करना और वर्षाजल संचयन को बढ़ावा देना था।वास्तुकला की दृष्टि से ये कुण्ड अद्वितीय हैं। दोनों कुण्ड समान आकार और संरचना वाले हैं, जिनमें नीचे तक जाती सीढिय़ा पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी और मूर्तिकला देखने को मिलती है।