Bundi : पांच किमी सड़क के लिए तरसे ग्रामीण

इसके बावजूद मार्ग कच्चा होने से खतरा बना रहता है। सीधे रास्ते के अभाव में ग्रामीणों को पंचायत मुख्यालय पहुंचने के लिए बड़ाखेड़ा से लबान होते हुए करीब 20 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जबकि पीपल्दा थाग से माखीदा तक की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। यदि इस मार्ग को पक्का कर दिया जाए तो ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल सकती है और किसानों को भी खेतों तक पहुंचने में सुविधा होगी।ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया है। इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी जानकारी दी जा चुकी है।