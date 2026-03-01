Bundi : बांध के जीर्णोद्धार के लिए मिला बजट, ओवर फ्लो पानी रोकने के लिए भेजा था प्रस्ताव

कुछ नहीं कह सकते

बांध के ओवर फ्लो का पानी गांव में घुसने से रोकने के लिए 30 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार कर बजट घोषणा में शामिल करने के लिए सरकार को भिजवाया था। जबकि बजट में बांध के जीर्णोद्धार के लिए दस करोड़ की राशि की घोषणा हुई। अभी मामले में कुछ नहीं कह सकते।

रोहित बागेरा, अधिशासी अभियंता, जल संसाधन विभाग