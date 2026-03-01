Rajasthan: खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे महाराष्ट्र के श्रद्धालु की सड़क हादसे में मौत, परिजनों में छाया मातम

जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से कुछ लोग कार से खाटूश्यामजी मंदिर में दर्शन कर वापस अपने गृह नगर लौट रहे थे। यात्रा के दौरान वे पेच की बावड़ी के निकट एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके। इसी बीच कार चालक प्रकाश काले (60), पुत्र गजानंद काले, निवासी चंद्रपुर, सड़क पार कर दुकान से सामान लेकर लौट रहे थे।