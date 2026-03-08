Kota Mandi Bhav : धान, सोयाबीन, सरसों तेज

Kota Mandi
भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 120000 कट्टे की रही। धान 150, सोयाबीन 130, सरसों 100 रुपए तेज रहे। लहसुन लगभग 2000 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 3300 से 8000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में िस्थरता रही।
भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2250 से 2350, गेहूं नया 2200 से 2250, धान सुगन्धा 2800 से 3101, धान (1509 )3200 से 3900, धान (1847) 3200 से 3601, धान (1718-1885) 3900 से 4250, धान (पूसा-1)3600 से 4100, धान (1401-1846) 3800 से 4200, धान दागी 1500 से 3400, सोयाबीन 4000 से 5400, सरसों 5200 से 6300, अलसी 6000से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1550, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5100, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 9200 से 9500, धनिया नया गीला 6700 से 9500, धनिया रंगदार 10000 से 11000, मूंग 6000से 6500, उड़द 4500 से 8000, चना देशी 4700 से 4901, चना मौसमी 4700 से 4800, चना पेप्सी 4800 से 4901, चना डंकी 3500 से 4500, चना काबुली 5500 से 7500, नया चना 4500 से 4950 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2470, चंबल 2430, सदाबहार 2280, लोकल रिफाइंड 2170, दीप ज्योति 2300, सरसों स्वास्तिक 2470, अलसी 2410 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 3050, कोटा स्वास्तिक 2660, सोना सिक्का 2920, कटारिया गोल्ड 2700 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 1900, अशोका 1900 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4220 से 4250 प्रति क्विंटल रहे।
देसी घी: मिल्क फूड 9500, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9380, नोवा 9350, अमूल 9800, मधुसूदन 9750 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 8500-9000, मोगर 9500-10000, चना दाल 6600-6900, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : सोने-चांदी के भावों में तेजी
सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी व सोने में तेजी रही। चांदी के भाव 3000 रुपए की तेजी के साथ 270000 रुपए प्रति किग्रा रहे। जेवराती सोने के भाव 1000 की तेजी के साथ 162500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए। शुद्ध सोने के भाव 163300 रुपए रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 163000
गोल्ड (22 k) :150926
गोल्ड (20 k) : 141739
गोल्ड (18 k) : 130400
गोल्ड (14 k) : 114789
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
