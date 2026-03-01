राजस्थान में बनेगा एक और नया एयरपोर्ट : लोकसभा अध्यक्ष, सीएम भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय उड्डयन मंत्री ने किया शिलान्यास

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कोटा रेल और सड़क के साथ अब एयर से भी जुड़ने जा रहा है। यहां पानी प्रचुर मात्रा में है और आने वाले समय में कोटा शिक्षा के साथ उद्यम के क्षेत्र में भी अग्रणी रहेगा। देश के कोने-कोने से लोग कोटा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन में सरकार लगातार काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए गए, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतारे जा चुके हैं। इससे 3 लाख युवाओं को रोजगार मिला है।