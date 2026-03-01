Rajasthan Accident: 4 बहनों की शादी में आए चचेरे भाई की हादसे में मौत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का रिश्तेदार था युवक

मेडिकल कॉलेज के पास हाईवे पर हादसा हो गया। उसकी कार पलटकर खाई में जा गिरी, जिससे उसके सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आईं। सूचना पर सदर थाना पुलिस करीब 6:20 बजे बाद मौके पर पहुंची और युवक को बांगड़ चिकित्सालय लाई। हादसे का पता लगने पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।