Rajasthan: शिक्षा विभाग के एक आदेश से साढ़े चार हजार शिक्षकों की उड़ी नींद, प्रमोशन के लिए 3 दिन में करना होगा ऐसा काम

बांसवाड़ा। शिक्षा विभाग के कार्य रामभरोसे नजर आ रहे हैं। ताजा मामला वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति से जुड़ा है। हर वर्ष शिक्षकों की ओर से ब्लॉक कार्यालयों में एपीआर (वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन) जमा करवाए जाने के बावजूद अब विभागीय पदोन्नति के ऐन वक्त पहले शिक्षा विभाग शिक्षकों से तीन दिन में एक साथ 11 साल की एपीआर मांग रहा है। बोर्ड परीक्षा करवा रहे शिक्षक असमंजस में हैं कि अब एक साथ 11 साल की एपीआर रिपोर्ट के लिए जादुई छड़ी घुमाएं या केवल औपचारिकता निभाएं।