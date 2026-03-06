6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Banswara Road : बांसवाड़ा में मेतवाला-बरोडिया गांव को जोड़ने वाली सड़क गुम, ग्रामीण परेशान

Banswara Road : बांसवाड़ा के पालोदा में समीपवर्ती मेतवाला और बरोडिया गांव को जोड़ने वाली सड़क गुम हो गई है। कई जगह डामर पूरी तरह उखड़ चुका है। सिर्फ कंक्रीट के टुकड़े ही बचे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 06, 2026

Banswara Paloda Metwala-Barodiya village connecting road is missing villagers are upset

पालोदा। मेतवाला बरोडिया की खस्ताहाल सड़क। फोटो पत्रिका

Banswara Road : बांसवाड़ा के पालोदा में समीपवर्ती मेतवाला और बरोडिया गांव को जोड़ने वाली सड़क लंबे समय से खस्ताहाल बनी हुई है। सड़क की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कई जगह डामर पूरी तरह उखड़ चुका है और केवल कंक्रीट के टुकड़े ही बचे हैं। इससे इस मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीणों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मेतवाला गांव में परतापुर रोड स्थित तीन मऊड़ी स्थान से बरोडिया जाने वाली करीब दो किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण टुकड़ों में हुआ था। निर्माण के काफी समय बाद अब यह सड़क जर्जर हो चुकी है।

कई स्थानों पर सड़क गायब हो गई है। कंक्रीट के टुकड़े रास्ते में फैले हुए हैं। वहीं सड़क किनारे उगी झाड़ियां भी मार्ग पर आ गई हैं, जिससे आमने-सामने से आने वाले वाहनों के लिए खतरा बढ़ गया है।

आए दिन फिसल रहे दुपहिया वाले

इस मार्ग से गुजरते समय हमेशा हादसे का डर बना रहता है। आए दिन दुपहिया वाहन चालक फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। बरोडिया, मेतवाला और पालोदा के ग्रामीणों का कहना है कि दोनों गांवों को जोड़ने वाली यह प्रमुख सड़क है, जिससे कम दूरी और कम समय में आवागमन संभव होता है।

ग्रामीण आगे बताते है कि संबंधित विभाग और प्रशासन की ओर से अब तक सड़क की मरम्मत या नवीनीकरण की दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। खासकर रात के समय दुपहिया वाहन चालकों और राहगीरों के लिए यह मार्ग और अधिक खतरनाक हो जाता है।

ये भी पढ़ें

Mahavir Jayanti Holiday : राजस्थान में महावीर जयंती पर्व पर सरकारी अवकाश को लेकर असमंजस गहराया, जानें जैन समुदाय की क्या है मांग?
जयपुर
Mahavir Jayanti government holiday Confusion deepens in Rajasthan Know what Jain community demands

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 09:48 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara Road : बांसवाड़ा में मेतवाला-बरोडिया गांव को जोड़ने वाली सड़क गुम, ग्रामीण परेशान

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

MNREGA Update : राजस्थान में लागू हुआ नया नियम, इसके बिना नहीं मिलेगी मजदूरी

MNREGA Update Ghost workers will no longer be paid Rajasthan new rules implemented
बांसवाड़ा

Murder: रुमाल से गला घोंटा और सीढ़ी पर बांधकर नाले में फेंका शव, पत्नी-बेटे और रिश्तेदारों ने मिलकर पति को मार डाला

Banswara Murder Wife Son and Relatives Kill Man Over Alcohol Abuse Body Dumped Near Sundanpur Bridge
बांसवाड़ा

Banswara: सिर के ऊपर से गुजर रही मिसाइलें… खाड़ी देशों में बढ़े तनाव से बना डर का माहौल, प्रवासी बोहरा परिवारों में चिंता

खाड़ी देशों में तनाव से वागड़ के प्रवासी बोहरा परिवार चिंतित, पत्रिका फोटो
बांसवाड़ा

Rajasthan: बोर्ड एग्जाम देने जा रही 12वीं की छात्रा को आया हार्ट अटैक, सहेलियों के सामने सड़क पर गिरी और मौत हो गई

Banswara Girl Death
बांसवाड़ा

Banswara News : ‘बसंती’ को बुलाने की जिद में ‘वीरू’ टावर पर चढ़ा, बड़ा मजेदार हुआ अंत

Banswara Ganoda Metwala village Veeru climbs tower to call Basanti ending is quite funny
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.