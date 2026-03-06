Banswara Road : बांसवाड़ा में मेतवाला-बरोडिया गांव को जोड़ने वाली सड़क गुम, ग्रामीण परेशान

Banswara Road : बांसवाड़ा के पालोदा में समीपवर्ती मेतवाला और बरोडिया गांव को जोड़ने वाली सड़क लंबे समय से खस्ताहाल बनी हुई है। सड़क की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कई जगह डामर पूरी तरह उखड़ चुका है और केवल कंक्रीट के टुकड़े ही बचे हैं। इससे इस मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीणों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।