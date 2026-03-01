Rajasthan Road : राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात, 36.6 किमी सड़क होगी 8 मीटर चौड़ी

भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने बताया कि यह लंबे समय से क्षेत्र की प्रमुख मांग थी, जिसे क्षेत्रीय विधायक श्रीचंद्र कृपलानी ने विधानसभा में उठाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की और से प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने के बाद सड़क को जिला सड़क मार्ग में क्रमोन्त्रत किया गया है।