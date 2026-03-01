Iran Israel War : खाड़ी देशों में जंग की गूंज, राजस्थान की बढ़ी धड़कनें, जयपुर से मिडिल ईस्ट की सभी फ्लाइट्स रद्द

Iran Israel War : अमरीका और इजराइल के ईरान पर संयुक्त हमले के बाद मिडिल ईस्ट में बिगड़े हालात का असर शनिवार को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी साफ नजर आया। हालात को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियों ने रविवार को जयपुर से मिडिल ईस्ट के लिए संचालित होने वाली सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। वहीं शनिवार को एक फ्लाइट का संचालन पूरी तरह से रद्द रहा। यात्रियों को निराश होकर लौटना पड़ा। दरअसल, हमलों के बाद दुबई का एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।