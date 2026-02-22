प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 करोड़ की ब्राउन शुगर व केमिकल पाउडर जब्त, सप्लाई चेन का खुलासा

प्रतापगढ़। अरनोद थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह करोड़ रुपए की अवैध मादक सामग्री जब्त की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने दो किलो 708 ग्राम ब्राउन शुगर और एक किलो 723 ग्राम ब्राउन शुगर में मिलाने वाला केमिकल पाउडर बरामद किया है। जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।