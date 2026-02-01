Pratapgarh Fire News: पाइप के गोदाम में लगी भीषण आग, 2 Km तक दिखाई दिया धुआं, रेस्क्यू कर बचाई युवक की जान

Pratapgarh News: शहर के नीमच रोड स्थित ओसिया विहार कॉलोनी में मंगलवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक दो मंजिला मकान के नीचे बने पाइप गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि काले धुएं का गुबार करीब 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा।