झोपड़ी में चल रही मिनी ड्रग्स फैक्टरी का भंडाफोड़, सेटअप देखकर पुलिस के उड़े होश

आरोपी मुराद खान के खिलाफ पूर्व में भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2015 में थाना हथुनिया में धारा 307, 34 भादंसं एवं 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज। वर्ष 2018 में थाना हथुनिया में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21, 25/29 के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना हथुनिया में एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस की यह कार्रवाई जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।