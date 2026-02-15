15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

झोपड़ी में चल रही मिनी ड्रग्स फैक्टरी का भंडाफोड़, सेटअप देखकर पुलिस के उड़े होश

Hut drug lab setup busted: प्रतापगढ़ जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक किलो 897 ग्राम अवैध एमडी (मेफेड्रोन) बरामद की है। खेत में बनी एक झोपड़ी में एमडी बनाने और सुखाने का मिनी फैक्टरी सेटअप संचालित किया जा रहा था।

2 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Anand Prakash Yadav

Feb 15, 2026

झोपड़ी में ड्रग फैक्टरी में मिला मिनी सेटअप, पत्रिका फोटो

झोपड़ी में ड्रग फैक्टरी में मिला मिनी सेटअप, पत्रिका फोटो

Hut drug lab setup busted: प्रतापगढ़ जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक किलो 897 ग्राम अवैध एमडी (मेफेड्रोन) बरामद की है। खेत में बनी एक झोपड़ी में एमडी बनाने और सुखाने का मिनी फैक्टरी सेटअप संचालित किया जा रहा था।

पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि दो अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। जब्त एमडी की अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान एक लोडेड पिस्टल मय 5 जिंदा कारतूस, एमडी बनाने में प्रयुक्त उपकरण, एक मोटरसाइकिल और एक कार भी जब्त की गई है।

ऐसे हुआ खुलासा

13 फरवरी को थाना हथुनिया पुलिस गश्त पर थी। असावता से कुलथाना जाने वाले मार्ग पर, असावता गांव से करीब डेढ़-दो किलोमीटर दूर सड़क से लगभग 150 मीटर अंदर खेत में एक मोटरसाइकिल और एक कार खड़ी दिखाई दी। पास ही सीमेंट की चादरों से बनी झोपड़ी में लाइट जलती नजर आई। संदिग्ध गतिविधि की आशंका पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। मौके पर 4 व्यक्ति थे, जिनमें से दो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, जबकि 2 को मौके पर पकड़ लिया गया।

झोपड़ी में मिला मिनी सेटअप

झोपड़ी के अंदर जमीन पर एक ट्रे में मटमैला गीला पदार्थ रखा मिला। साथ ही सफेद कपड़ा, दो सफेद जरीकेन, हीटर, इंडक्शन कुकर, मिक्सर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, लोहे व स्टील की तगारियां, सोडा, स्टील का धामा, केतली, बाल्टी आदि उपकरण पाए गए।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 897 ग्राम गीली एमडी बरामद की, जिसे सुखाया जा रहा था। पूछताछ में सामने आया कि चारों आरोपियों ने मिलकर दो दिन पहले इन उपकरणों की मदद से एमडी तैयार की थी और उसे सुखाने की प्रक्रिया चल रही थी।

आरोपी के पास मिला लोडेड पिस्टल

पुलिस ने मुराद खान और मोहम्मद जुनेद को मौके से गिरफ्तार किया है जबकि जीवन और शरीक भाग गए। आरोपी मुराद खान के कब्जे से एक लोडेड पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने मादक पदार्थ, उपकरण और हथियार को नियमानुसार जब्त किया। मौके पर खड़ी मोटरसाइकिल और कार को भी सीज किया गया।

आरोपी मुराद खान के खिलाफ पूर्व में भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2015 में थाना हथुनिया में धारा 307, 34 भादंसं एवं 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज। वर्ष 2018 में थाना हथुनिया में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21, 25/29 के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना हथुनिया में एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस की यह कार्रवाई जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

फाल्गुन में आस्था पर ‘पार्किंग टैक्स’ की मार… धामों में दर्शन से पहले 100 से 500 रुपए तक मनमानी वसूली
जयपुर
प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 02:58 am

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / झोपड़ी में चल रही मिनी ड्रग्स फैक्टरी का भंडाफोड़, सेटअप देखकर पुलिस के उड़े होश

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान से बड़ा वादा करके भूले नितिन गडकरी, अब जनता में रोष, 2 जिलों की बदल सकती है सूरत, जानिए कैसे

Pratapgarh four lane road, Pratapgarh four lane road news, Pratapgarh four lane road latest news, Pratapgarh four lane road update news, Rajasthan four lane road news, Nitin Gadkari, Pratapgarh news, Rajasthan news, प्रतापगढ़ फोरलेन सड़क, प्रतापगढ़ फोरलेन सड़क न्यूज, प्रतापगढ़ फोरलेन सड़क लेटेस्ट न्यूज, प्रतापगढ़ फोरलेन सड़क अपडेट न्यूज, राजस्थान फोरलेन सड़क न्यूज, नितिन गडकरी, प्रतापगढ़ न्यूज, राजस्थान न्यूज
प्रतापगढ़

Operation Andhkar: राजस्थान में बिजली चोरी को रोकने के लिए चलाया स्पेशल ऑपरेशन, वसूला लाखों रुपए का जुर्माना

प्रतापगढ़

Rajasthan: चप्पल में छुपाकर 35 लाख की ड्रग तस्करी, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

Drugs smuggling in Pratapgarh
प्रतापगढ़

राजस्थान में बड़ी कार्रवाई: जहां बनती थी एमडी ड्रग, वहां अब गरजा पुलिस का बुलडोजर

प्रतापगढ़

राजस्थान के थेवा आभूषणों की अचानक बढ़ी डिमांड, रंगीन कांच पर की जाती है सोने की नक्काशी: जानिए खासियत

Thewa jewellery
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.