राजस्थान में बड़ी कार्रवाई: जहां बनती थी एमडी ड्रग, वहां अब गरजा पुलिस का बुलडोजर

प्रतापगढ़। शहर के बीच किराणा दुकान और अनाज गोदाम की आड़ में प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से हाल ही में पकड़ी गई एमडी ड्रग फैक्ट्री के मामले में नगर परिषद ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए इससे जुड़े अवैध भवन को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। शहर के बीचोंबीच किराणा दुकान और अनाज गोदाम की आड़ में पुलिस की ओर से एमडी ड्रग फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद भारी संख्या में पुलिस जाप्ते के बीच नगर परिषद की ओर से भवन को ढहा दिया गया। इस सख्त कार्रवाई से यह साफ और कड़ा संदेश दिया गया कि नशे के अवैध कारोबार और अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।