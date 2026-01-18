शिक्षक ने पत्नी-बेटे पर दरांती से किया वार, फिर कमरे में इस हाल में मिला शव

अरनोद थाना प्रभारी शिवलाल मीणा ने बताया कि बनेडिया गांव निवासी गणपतलाल (47) मीणा सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में पदस्थ था, जो शराब का आदी था। वह शनिवार रात को अपने मकान में नीचे के कमरे में सोया हुआ था। जबकि उसकी पत्नी मंजू व पुत्र हरीश अलग-अलग दूसरे कमरे में सो रहे थे। रात करीब डेढ़ बजे गणपतलाल उठकर दूसरी मंजिल पर जाकर बेटे हरीश पर दरांती से हमला कर दिया। इसके बाद वह पत्नी के कमरे में गया और पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया।