प्रतापगढ़

शिक्षक ने पत्नी-बेटे पर दरांती से किया वार, फिर कमरे में इस हाल में मिला शव

अरनोद थाना क्षेत्र के बनेडिया कला गांव में शनिवार रात को नशे में शिक्षक ने पत्नी और बेटे पर दरांती से जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद उसका शव कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला।

प्रतापगढ़

image

kamlesh sharma

Jan 18, 2026

घटना स्थल मौजूद पुलिस। फोटो पत्रिका

प्रतापगढ़। अरनोद थाना क्षेत्र के बनेडिया कला गांव में शनिवार रात को नशे में शिक्षक ने पत्नी और बेटे पर दरांती से जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद उसका शव कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मामले को देखते हुए एमओबी और एफएसएल टीम पहुंची और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव का अंतिम संस्कार करवा दिया।

अरनोद थाना प्रभारी शिवलाल मीणा ने बताया कि बनेडिया गांव निवासी गणपतलाल (47) मीणा सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में पदस्थ था, जो शराब का आदी था। वह शनिवार रात को अपने मकान में नीचे के कमरे में सोया हुआ था। जबकि उसकी पत्नी मंजू व पुत्र हरीश अलग-अलग दूसरे कमरे में सो रहे थे। रात करीब डेढ़ बजे गणपतलाल उठकर दूसरी मंजिल पर जाकर बेटे हरीश पर दरांती से हमला कर दिया। इसके बाद वह पत्नी के कमरे में गया और पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया।

इस दौरान उसने कमरे को अंदर से बंद कर दिया। कुछ देर बाद घायल पत्नी ने दरवाजा खोला। जहां कमरे में गणपतलाल का शव पड़ा हुआ था। अरनोद थाना पुलिस को रात करीब 3 बजे सूचना दी गई। पुलिस को मकान के अंदर खून बिखरा मिला और शव जमीन पर फंदे के पास पड़ा मिला।

पुलिस ने मां-पुत्र का प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। मामले को देखते हुए रविवार को एमओबी और एफएसएल टीम पहुंची। फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कर साक्ष्य जुटाए गए। मृतक के गले पर निशान पाए गए। घटना मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होना भी बताया गया है।

image

Updated on:

18 Jan 2026 05:56 pm

Published on:

18 Jan 2026 05:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / शिक्षक ने पत्नी-बेटे पर दरांती से किया वार, फिर कमरे में इस हाल में मिला शव

