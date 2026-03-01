Rajasthan: राजस्थान में दर्दनाक हादसा, खेत में ट्रॉली हाईटेंशन लाइन के टच हुई, पिता-पुत्र की मौत, परिवार में कोहराम

अरनोद थाना प्रभारी शिवलाल मीणा ने बताया कि खरखड़ा निवासी गोवर्धन डांगी (60) पुत्र अमृतराम डांगी अपने पुत्र नरेंद्र डांगी (25) के साथ खेत में काम कर रहे थे। दोनों ट्रॉली की मदद से खेत में खाद डाल रहे थे। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही 11 हजार केवी बिजली लाइन का झूलता हुआ तार ट्रॉली के संपर्क में आ गया। इससे ट्रॉली में करंट दौड़ गया और पिता-पुत्र दोनों उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए।