Rajasthan : मुकेश भाकर और कोमल मीणा की शादी में राजनेताओं का मेला, कौन-कौन पहुंचा तस्वीरों में देखें

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का टीका। साथ में बैठी हैं राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी। फोटो- @MukeshBhakar_
Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को बधाई देतीं राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी। फोटो- @MukeshBhakar_
Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : सिविल जज कोमल मीणा कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को वरमाला डालती हुईं। फोटो- साभार
Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत। फोटो- @ashokgehlot51
Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर की शादी में शिरकत करते कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट व अन्य। फोटो- @SachinPilot
Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को शादी की बधाई देते कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट व अन्य। फोटो- @SachinPilot
Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर की शादी में पहुंचे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। फोटो- @hanumanbeniwal
Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को बधाई देते नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। फोटो- @hanumanbeniwal
