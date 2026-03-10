10 मार्च 2026,

मंगलवार

जयपुर

Rajasthan : मुकेश भाकर और कोमल मीणा की शादी में राजनेताओं का मेला, कौन-कौन पहुंचा तस्वीरों में देखें

Rajasthan : कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर और कोमल मीणा की शादी धूमधाम से सम्पन्न हुई। इस शादी में राजस्थान के कई दिग्गज राजनेताओं ने शिरकत की। तस्वीरों में देखें मुकेश भाकर और कोमल मीणा की शादी में कौन-कौन पहुंचा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 10, 2026

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का टीका। साथ में बैठी हैं राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी। फोटो- @MukeshBhakar_

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को बधाई देतीं राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी। फोटो- @MukeshBhakar_

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : सिविल जज कोमल मीणा कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को वरमाला डालती हुईं। फोटो- साभार

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत। फोटो- @ashokgehlot51

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर की शादी में शिरकत करते कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट व अन्य। फोटो- @SachinPilot

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को शादी की बधाई देते कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट व अन्य। फोटो- @SachinPilot

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर की शादी में पहुंचे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। फोटो- @hanumanbeniwal

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को बधाई देते नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। फोटो- @hanumanbeniwal

Updated on:

10 Mar 2026 02:09 pm

Published on:

10 Mar 2026 02:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Photos / Rajasthan : मुकेश भाकर और कोमल मीणा की शादी में राजनेताओं का मेला, कौन-कौन पहुंचा तस्वीरों में देखें

