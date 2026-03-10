Israel-Iran War: सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल संकट की अफवाह, आखिरकार HPCL ने किया बड़ा दावा, यहां जानें

निवाई। मध्य पूर्व एशिया में अमरीका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी को लेकर तेजी से फैल रहे संदेशों के बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि पेट्रोल और डीजल की किसी प्रकार की कमी नहीं है। राजस्थान सहित देशभर में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य रूप से जारी है।