10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Israel-Iran War: सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल संकट की अफवाह, आखिरकार HPCL ने किया बड़ा दावा, यहां जानें

Fuel Crisis Rumors: मध्य पूर्व एशिया में युद्ध के बीच पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं। एचपीसीएल ने राजस्थान सहित देशभर में ईंधन की आपूर्ति सामान्य होने की बात कही है।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

Rakesh Mishra

Mar 10, 2026

Petrol Diesel Shortage News, HPCL Fuel Supply Update, Iran Israel War Impact, Fuel Crisis Rumors India, Petrol Diesel Supply India, HPCL Official Statement, Fuel Shortage Rumors, India Fuel Supply News, Petrol Diesel Availability India, Oil Supply India Update, Fuel Crisis News India, Middle East War Impact India, HPCL Petrol Diesel News, India Oil Supply Status, Petrol Diesel Rumors India

फाइल फोटो- पत्रिका

निवाई। मध्य पूर्व एशिया में अमरीका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी को लेकर तेजी से फैल रहे संदेशों के बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि पेट्रोल और डीजल की किसी प्रकार की कमी नहीं है। राजस्थान सहित देशभर में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य रूप से जारी है।

दावे भ्रामक और निराधार

एचपीसीएल ने अपने ग्राहकों को भेजे आधिकारिक टेक्स्ट मैसेज में बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे कई दावे भ्रामक और निराधार हैं, जिनका वास्तविक स्थिति से कोई संबंध नहीं है। कंपनी के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों के साथ राजस्थान में भी पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है और किसी प्रकार की घबराहट में आकर अनावश्यक खरीदारी करने की जरूरत नहीं है।

लोगों से की गई अपील

कंपनी ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन की आपूर्ति मजबूत और स्थिर बनी हुई है तथा उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे अपुष्ट सूचनाओं और अफवाहों पर भरोसा करने से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें।

एचपीसीएल ने नागरिकों से ईंधन का उपयोग आवश्यकता के अनुसार और समझदारी से करने का आग्रह भी किया है, ताकि संसाधनों का संतुलित उपयोग बना रहे और अनावश्यक अफवाहों को बढ़ावा न मिले। राजस्थान में भी पेट्रोल पंपों पर सामान्य रूप से ईंधन की आपूर्ति जारी है और घबराने की कोई स्थिति नहीं है।

ये भी पढ़ें

Governor Health Update: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती, जांच के दौरान बिगड़ी तबीयत
जयपुर
Governor Haribhau Bagde, Haribhau Bagde Health, Haribhau Bagde Health Update, Rajasthan Governor Health, Rajasthan Governor Haribhau Bagde, SMS Hospital Jaipur, SMS Hospital Jaipur News, Haribhau Bagde Hospitalized, Governor Bagde ICU, Governor Health Update, Jaipur SMS Hospital, Haribhau Bagde Latest News, Rajasthan Governor News, Governor Bagde Medical ICU, Haribhau Bagde Treatment

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 05:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Israel-Iran War: सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल संकट की अफवाह, आखिरकार HPCL ने किया बड़ा दावा, यहां जानें

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव पर सस्पेंस, तारीख तय नहीं; मतदाता और प्रत्याशी असमंजस में

Rajasthan panchayat nikay elections
टोंक

Bisalpur Dam: तेज गर्मी शुरू होते ही बीसलपुऱ बांध से आई बड़ी खबर, रोज घट रहा 45 MCM पानी, PHED ने की ये तैयारी

Bisalpur dam
टोंक

टोंक में पथराव के बाद पुलिस अलर्ट, शहर में होगी ड्रोन से सर्चिंग, छतों पर रखे पत्थर तुरंत हटाने के निर्देश

टोंक

टोंक में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से महिला की मौत, शव दो हिस्सों में बंटा

Tonk accident
टोंक

Prince Barwal Success Story: पिता का RAS बनने का सपना रहा अधूरा, बेटे ने UPSC पास कर किया पूरा

Prince Barwal
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.