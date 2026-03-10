राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव पर सस्पेंस, तारीख तय नहीं; मतदाता और प्रत्याशी असमंजस में

Tonk News: टोंक जिले में आगामी पंचायतराज और नगर निकाय चुनावों को लेकर मतदाता और भावी प्रत्याशी असमंजस में है। निर्वाचन आयोग की ओर से भले ही तैयारियां की जा रही है। लेकिन चुनाव कब होंगे इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका लगाई हुई है जिसमें वह ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी रिपोर्ट पूरी तरह नहीं बनना बता रही है।