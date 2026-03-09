टोंक में पथराव के बाद पुलिस अलर्ट, शहर में होगी ड्रोन से सर्चिंग, छतों पर रखे पत्थर तुरंत हटाने के निर्देश

पुलिस अधिकारियों ने जिन मकानों की छतों पर पत्थर रखे हुए मिले उन्हें तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति छतों पर पत्थर या अन्य सामग्री जमा न रखे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात है।