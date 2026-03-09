8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

टोंक में पथराव के बाद पुलिस अलर्ट, शहर में होगी ड्रोन से सर्चिंग, छतों पर रखे पत्थर तुरंत हटाने के निर्देश

पुरानी टोंक क्षेत्र में दो समुदायों के बीच आपसी कहासुनी के बाद हुए पथराव के मामले में पुलिस अब पूरी तरह अलर्ट मोड़ पर है। हालात पर नजर रखने के लिए पुलिस ने रविवार को ड्रोन के जरिए पुरानी टोंक इलाके की सर्चिंग की।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

kamlesh sharma

Mar 08, 2026

टोंक. पुरानी टोंक क्षेत्र में ड्रोन से किया गया सर्च।

टोंक। गत दिनों पुरानी टोंक क्षेत्र में दो समुदायों के बीच आपसी कहासुनी के बाद हुए पथराव के मामले में पुलिस अब पूरी तरह अलर्ट मोड़ पर है। हालात पर नजर रखने के लिए पुलिस ने रविवार को ड्रोन के जरिए पुरानी टोंक इलाके की सर्चिंग की। इसमें कई मकानों पर पत्थर और इंटें मिली है।

मामले में मकान मालिकों को पत्थर व इंट हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद भी यह मिले तो कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा और निवाई पुलिस उपाधीक्षक रवि शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पुरानी टोंक के संवेदनशील इलाकों में सर्चिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिसकर्मी कई मकानों की छतों पर पहुंचे और वहां जांच की।

पुलिस अधिकारियों ने जिन मकानों की छतों पर पत्थर रखे हुए मिले उन्हें तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति छतों पर पत्थर या अन्य सामग्री जमा न रखे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात है।

दो थाना क्षेत्र में चलेगा अभियान

पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि पुरानी टोंक और कोतवाली थाना क्षेत्र में ड्रोन से सर्चिंग अभियान चलाया जाएगा। ताकि पथराव जैसी स्थिति नहीं हो। उन्होंने बताया कि मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है। पथराव करने वाले अन्य को सर्च किया जा रहा है।

बच्चों के विवाद ने पकड़ा था तूल

गत दो दिन पहले पुरानी टोंक इलाके में एक समुदाय के बच्चों में आपसी विवाद हो गया था। वे झगड़ते हुए पड़ोस में चले गए थे। जहां दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई तो कुछ कहासुनी हो गई थी। इसके बाद वहां पथराव हो गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 06:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / टोंक में पथराव के बाद पुलिस अलर्ट, शहर में होगी ड्रोन से सर्चिंग, छतों पर रखे पत्थर तुरंत हटाने के निर्देश

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टोंक में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से महिला की मौत, शव दो हिस्सों में बंटा

Tonk accident
टोंक

Prince Barwal Success Story: पिता का RAS बनने का सपना रहा अधूरा, बेटे ने UPSC पास कर किया पूरा

Prince Barwal
टोंक

UPSC 2025: टोंक की साक्षी जैन ने हासिल की ऑल इंडिया 37वीं रैंक, बताया सफलता का मंत्र

टोंक

राजस्थान के टोंक में 500 किलो से अधिक नकली घी पकड़ा, नामी ब्रांडों के लेबल लगाकर मार्केट में करते थे सप्लाई; मचा हड़कंप

Tonk Fake Ghee Seized
टोंक

टोंक में होली की रात बिगड़ा माहौल, दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद इलाके में तनाव, 3 थानों की पुलिस और RAC के जवान तैनात

tonk news
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.