7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

टोंक में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से महिला की मौत, शव दो हिस्सों में बंटा

सवाईमाधोपुर मार्ग स्थित घांस गांव में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Kamal Mishra

Mar 07, 2026

Tonk accident

मृतका धापू देवी (फाइल फोटो)

टोंक। सदर थाना क्षेत्र के सवाईमाधोपुर मार्ग स्थित घांस गांव में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। स्थानीय महिला धापू देवी (60), पत्नी हीरालाल सुबह करीब 5 बजे शौच के लिए घर से निकली थीं, तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गईं। इतनी भीषण टक्कर थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई और शव दो हिस्सों में बंट गया।

घटना के तुरंत बाद पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हादसे से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मृतका के चार बेटे हैं और उनका परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उनके बड़े बेटे को लकवे की बीमारी है, जिससे परिवार की स्थिति और भी कठिन हो गई है।

परिवार को सहायता की मांग

स्थानीय पंचायत समिति के निर्वतमान सदस्य प्रहलाद खटीक ने बताया कि यह हादसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हुआ। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि वे इस दुखद समय में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और जीवन यापन कर सकें।

सड़क सुरक्षा बढ़ाने की मांग

ग्रामीण और परिजन प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर वाहन की तेज रफ्तार और सुरक्षा उपायों की कमी इस प्रकार की घटनाओं के लिए मुख्य कारण हैं। उन्होंने सड़क पर आवश्यक चेतावनी संकेत और सुरक्षा उपाय लगाने की भी मांग की है।

गहरे शोक में परिजन

धापू देवी का परिवार अब गहरे शोक में है। स्थानीय प्रशासन ने मृतका के परिजनों को सांत्वना दी और घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि वाहन चालक की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस दुखद हादसे ने इलाके में सड़क सुरक्षा की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर किया है और ग्रामीणों में सुरक्षा उपायों को लेकर चेतना बढ़ाने की बात उठाई गई है।

ये भी पढ़ें

‘मैंने जनता से वादा किया था…’, राजस्थान में कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शिलान्यास समारोह में क्या बोले प्रधानमंत्री?
कोटा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 04:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / टोंक में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से महिला की मौत, शव दो हिस्सों में बंटा

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Prince Barwal Success Story: पिता का RAS बनने का सपना रहा अधूरा, बेटे ने UPSC पास कर किया पूरा

Prince Barwal
टोंक

UPSC 2025: टोंक की साक्षी जैन ने हासिल की ऑल इंडिया 37वीं रैंक, बताया सफलता का मंत्र

टोंक

राजस्थान के टोंक में 500 किलो से अधिक नकली घी पकड़ा, नामी ब्रांडों के लेबल लगाकर मार्केट में करते थे सप्लाई; मचा हड़कंप

Tonk Fake Ghee Seized
टोंक

टोंक में होली की रात बिगड़ा माहौल, दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद इलाके में तनाव, 3 थानों की पुलिस और RAC के जवान तैनात

tonk news
टोंक

Tonk Accident: सांवरिया सेठ दर्शन करके लौट रहे पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत, बेटे की शादी के 15 दिन बाद मन्नत पूरी कर लौट रहे थे घर

Rajasthan Police In Accident
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.