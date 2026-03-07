टोंक में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से महिला की मौत, शव दो हिस्सों में बंटा

मृतका धापू देवी (फाइल फोटो)
टोंक। सदर थाना क्षेत्र के सवाईमाधोपुर मार्ग स्थित घांस गांव में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। स्थानीय महिला धापू देवी (60), पत्नी हीरालाल सुबह करीब 5 बजे शौच के लिए घर से निकली थीं, तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गईं। इतनी भीषण टक्कर थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई और शव दो हिस्सों में बंट गया।
घटना के तुरंत बाद पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हादसे से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मृतका के चार बेटे हैं और उनका परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उनके बड़े बेटे को लकवे की बीमारी है, जिससे परिवार की स्थिति और भी कठिन हो गई है।
स्थानीय पंचायत समिति के निर्वतमान सदस्य प्रहलाद खटीक ने बताया कि यह हादसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हुआ। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि वे इस दुखद समय में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और जीवन यापन कर सकें।
ग्रामीण और परिजन प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर वाहन की तेज रफ्तार और सुरक्षा उपायों की कमी इस प्रकार की घटनाओं के लिए मुख्य कारण हैं। उन्होंने सड़क पर आवश्यक चेतावनी संकेत और सुरक्षा उपाय लगाने की भी मांग की है।
धापू देवी का परिवार अब गहरे शोक में है। स्थानीय प्रशासन ने मृतका के परिजनों को सांत्वना दी और घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि वाहन चालक की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस दुखद हादसे ने इलाके में सड़क सुरक्षा की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर किया है और ग्रामीणों में सुरक्षा उपायों को लेकर चेतना बढ़ाने की बात उठाई गई है।
