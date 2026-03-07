टोंक में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से महिला की मौत, शव दो हिस्सों में बंटा

धापू देवी का परिवार अब गहरे शोक में है। स्थानीय प्रशासन ने मृतका के परिजनों को सांत्वना दी और घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि वाहन चालक की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस दुखद हादसे ने इलाके में सड़क सुरक्षा की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर किया है और ग्रामीणों में सुरक्षा उपायों को लेकर चेतना बढ़ाने की बात उठाई गई है।