Tonk Accident: सांवरिया सेठ दर्शन करके लौट रहे पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत, बेटे की शादी के 15 दिन बाद मन्नत पूरी कर लौट रहे थे घर

ग्रामीण कल्याण मल जांगिड़ ने बताया कि लांबाहरिसिंह निवासी नौरत जांगिड़ अपने ज्येष्ठ पुत्र कमल जांगिड़ की 15 दिन पूर्व शादी होने पर मन्नत पूर्ण करने के लिए परिवार और रिश्तेदारों के साथ वैन से सांवरिया सेठ मंदिर दर्शन करने गए थे। रविवार सुबह दर्शन कर लौटते समय कमल जांगिड़ अपनी पत्नी और साले-साली को भीलवाड़ा में कार्यवश छोड़कर शेष परिवार के साथ गांव के लिए रवाना हुए।