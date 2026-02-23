सांवरिया सेठ के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब: नौगांवा में छप्पनभोग के साथ फाग की मची धूम

भीलवाड़ा के नौगांवा स्थित माधव गोशाला परिसर रविवार को लघु वृंदावन के रूप में नजर आया। श्री सांवरिया सेठ मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित 'फाग महोत्सव' में भक्ति, शक्ति और उल्लास का ऐसा त्रिवेणी संगम हुआ कि हर भक्त ठाकुरजी के रंग में रंगा नजर आया। चंग की थाप, भजनों की स्वर लहरियां और अबीर-गुलाल के बीच सांवरिया सेठ का दरबार दिव्य आभा से दमक उठा। महोत्सव का शुभारंभ रविवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान सांवरिया सेठ के विशेष दुग्धाभिषेक एवं पंचामृत अभिषेक के साथ हुआ।