सरस डेयरी में ‘रिटायरमेंट’ का खेल: 65 की उम्र पार कर चुके चहेते अब भी कुर्सी पर

आरसीडीएफ की ओर से जारी आदेश के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति के नियम बेहद स्पष्ट हैं। आदेश के अनुसार किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को संविदा के आधार पर अधिकतम 3 वर्ष (2 वर्ष तथा 1 वर्ष का अतिरिक्त विस्तार) तक ही नियुक्त किया जा सकता है। 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके किसी भी व्यक्ति को ठेके या किसी भी अन्य माध्यम से सेवा में नहीं रखा जाएगा। इन सख्त निर्देशों के बावजूद भीलवाड़ा डेयरी समेत प्रदेश की अन्य डेयरी में स्थिति इसके ठीक उलट है। प्रबंधन की मेहरबानी से ऐसे कर्मचारियों को पदों पर बिठा रखा है जो निर्धारित समय सीमा और 65 वर्ष की आयु सीमा, दोनों को काफी पहले पार कर चुके हैं।