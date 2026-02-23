राजस्थान का अनूठा भात: 56,51,101 रुपए नकद और लाखों रुपए सोना लेकर ‘मायरा’ भरने पहुंचे भाई, देखने उमड़ा पूरा गांव

भाइयों ने बहन के परिवार के सुखद भविष्य की मंगलकामनाओं के साथ मायरे में 26 लाख रुपए का सोना तथा 56 लाख 51 हजार 101 रुपए नकद भेंट किए। इसके अतिरिक्त चूड़ा रस्म के लिए 21 हजार 101 रुपए अलग से प्रदान किए गए। इस प्रकार कुल मिलाकर 82 लाख 72 हजार 201 रुपए का भात भरा गया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा।